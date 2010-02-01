Герман кличе назад Богатирьову

Заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН висловлює сподівання, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА повернеться до лав цієї політичної сили.

Як передає кореспондент УНІАН, про Г.ГЕРМАН заявила сьогодні на прес-конференції у Києві, коментуючи наявний стан і перспективи розвитку ситуації всередині Партії регіонів.

«Партія регіонів єдина міцна і націлена на перемогу. Найбільшою проблемою у ПР завжди був Тарас ЧОРНОВІЛ, але, на щастя, ця проблема для нас вже не існує», - зауважила вона.

Г.ГЕРМАН також висловила сподівання, що політик Р.БОГАТИРЬОВА повернеться до лав Партії регіонів. Народний депутат нагадала, що Р.БОГАТИРЬОВУ було виключено з лав партії через її позицію стосовно того, що Україна повинна бути членом НАТО.

Г.ГЕРМАН висловила сподівання, що Р.БОГАТИРЬОВА змінить свою думку щодо Альянсу, адже, наголосила народний депутат, на сьогодні навіть державний секретар США Хіларі КЛІНТОН заявляє, що ніхто не повинен нав’язувати державі НАТО, а рішення про вступ чи невступ в Альянс повинен ухвалювати лише народ.

«Оскільки така позиція держсекретаря США і Віктора ЯНУКОВИЧА (стосовно України і НАТО – УНІАН) є співзвучними, я думаю, Р.БОГАТИРЬОВА перегляне свою позицію», - зазначила Г.ГЕРМАН. Політик також додала: «я буду дуже щасливою, якщо ми будемо знову разом з Р.БОГАТИРЬОВОЮ».