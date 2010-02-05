Янукович пояснив голові ПА ОБСЄ, навіщо було змінювати закон про вибори

Кандидат на пост Президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ пояснив голові Парламентської асамблеї ОБСЄ, спеціальному координатору Місії короткострокових спостерігачів ОБСЄ Жоао СОАРЕШУ мету внесення змін до закону про вибори глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧА і Ж.СОАРЕША, що відбулась сьогодні у Києві.

Кандидат у президенти висловив сподівання, що вибори в Україні пройдуть чесно і прозоро.

«Ми робимо все для того, щоб так сталося», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він пояснив голові ПА ОБСЄ, що внесені 3 лютого зміни до закону про вибори Президента відіграватимуть роль «вартової поправки», яка буде задіяна, якщо кандидат на пост глави держави Юлія ТИМОШЕНКО намагатиметься зірвати вибори на тій чи іншій дільниці».

В.ЯНУКОВИЧ також зауважив, що у застосуванні внесених змін до цього закону не буде необхідності, якщо не виникатимуть загрози роботі комісій на виборчих дільницях.

Крім того, кандидат у президенти також зазначив, що його команда була змушена внести зміни до виборчого законодавства, коли почала надходити інформація про бойкот роботи комісій членами комісій від БЮТ.

«Ми зацікавлені, щоб разом з міжнародними спостерігачами, зокрема, від ОБСЄ попередити зрив виборів», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні набув чинності закон про внесення змін до закону України “Про вибори Президента України” щодо організації роботи виборчих комісій набув чинності.

Цим документом із закону вилучено положення, за яким засідання виборчої комісії є повноважним, якщо у ньому бере участь не менш як дві третини складу комісії. При цьому у випадку бездіяльності виборчої комісії комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання, віднесеного до компетенції комісії нижчого рівня. У день голосування такі питання розглядаються комісією вищого рівня невідкладно.

Законом також передбачено, що в разі, якщо кандидат на пост Президента України не використав можливість подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної окружної виборчої комісії за 20 днів до дня повторного голосування, Центральна виборча комісія формує склад окружної виборчої комісії у складі 14 осіб (по 7 від кожного кандидата) за поданням голови відповідної обласної ради.

Якщо кандидат на пост Президента України не використав можливість подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії за вісім днів до дня повторного голосування, окружна виборча комісія формує склад дільничної виборчої комісії у кількості 16 осіб (по 8 від кожного кандидата) за поданням голови відповідної міської, районної, районної у місті ради.

Прем’єр-міністр України, кандидат на пост Президента Юлія ТИМОШЕНКО після ухвалення цього закону заявила, що він робить вибори фальшивими, нечесними і неконтрольованими.