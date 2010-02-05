Третьяков на знак протесту виходить з Нашої України

Народний депутат України, заступник голови фракції “Наша Україна - Народна самооборона” у Верховній Раді України Олександр ТРЕТЬЯКОВ виходить з партії “Наша Україна”. Про це він повідомив УНІАН.

За словами О.ТРЕТЬЯКОВА, він вважає надалі принципово неможливим для себе перебування в лавах партії, почесним головою якої є Президент України Віктор ЮЩЕНКО, після того як глава держави підписав останній парламентський закон про поправки до виборчого законодавства (3 лютого цього року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до закону про вибори Президента України, ініційованих Партією регіонів - УНІАН).

“На мій погляд неприпустимо, коли Президент, який має бути гарантом Конституції, підписує закон, який під приводом вдосконалення виборчих норм відкриває шлях до ще більших порушень виборчого законодавства і тим самим ставить під сумнів волевиявлення мільйонів громадян. Як відомо, утриматись від такого кроку Президента закликали кваліфіковані експерти, авторитетні європейські інституції, однак він проігнорував їхню думку. Крім того, Президентові так само було відомо, скільки кричущих порушень було допущено при прийнятті самого закону в парламентській залі. Однак він пішов на цей крок, причому, судячи зі швидкості підписання законопроекту, зробив це без сумнівів та вагань”, - заявив О.ТРЕТЬЯКОВ.

Він відзначив, що “Наша Україна” завжди була для нього “політичною силою, що відстоювала засади демократії та парламентаризму, була противагою узурпації влади в країні будь-ким. Однак останні дії Президента різко розходяться з цими принципами. Тому, яким би важким це рішення не було для мене, не бачу можливим для себе перебування в партії”. “Ми по-різному сьогодні бачимо демократію з Віктором ЮЩЕНКОМ. Моя мовчазна згода певною мірою була б підтримкою дій Президента”, - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ.