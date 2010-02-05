БЮТ масово замінює членів виборчкомів в Одесі

У Партії регіонів заявляють, що в Одеській області штаби кандидата в президенти Юлії ТИМОШЕНКО замінюють досвідчених членів виборчих комісій на некваліфікованих.

Про це сказано в переданій УНІАН заяві прес-служби Одеських обласного і міського виборчих штабів кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА

«Як стало відомо, нині в дільничних виборчих комісіях Одеського регіону відбувається часткова заміна складу. Причина – дії керівництва виборчих штабів Юлії ТИМОШЕНКО з введення до складу комісій абсолютно некваліфікованих кадрів замість досвідчених, таких, що знають норми українського законодавства фахівців. У результаті таких поспішних і радикальних дій мандати членів дільничних виборчкомів одержали сотні студентів, безробітних, охоронців тощо», - стверджують в штабі В.ЯНУКОВИЧА.

За даними Одеського обласного штабу кандидата, за останній час тільки у виборчих округах №№ 135-138 на території Одеси, таких випадків зареєстрована більше тисячі.

На підставі одержаної інформації прес-служба Одеських обласного і міського виборчих штабів В.ЯНУКОВИЧА вважає, що в цих діях є ознаки підготовлюваних фальсифікацій результатів другого туру президентських виборів.