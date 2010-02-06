В Україні настає "день тиші"
00:00, 06 лютого 2010Політика
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Перед виборами Президента
В Україні настає “день тиші” перед призначеним на 7 лютого другим туром виборів Президента.
Завтра політична агітація заборонена, щоб у громадян був час обдумати свій вибір і ухвалити остаточне рішення.
Згідно з законодавством, уночі всі передвиборчі агітаційні матеріали мають бути зняті.
Відповідно до офіційних результатів голосування 17 січня, до другого туру президентських виборів вийшли В.ЯНУКОВИЧ, який отримав 35,32% голосів виборців, та Ю.ТИМОШЕНКО – 25,05%.
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