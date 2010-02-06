В Україні настає “день тиші” перед призначеним на 7 лютого другим туром виборів Президента.

Завтра політична агітація заборонена, щоб у громадян був час обдумати свій вибір і ухвалити остаточне рішення.

Згідно з законодавством, уночі всі передвиборчі агітаційні матеріали мають бути зняті.

Відповідно до офіційних результатів голосування 17 січня, до другого туру президентських виборів вийшли В.ЯНУКОВИЧ, який отримав 35,32% голосів виборців, та Ю.ТИМОШЕНКО – 25,05%.