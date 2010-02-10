Прихильники Януковича підтягуються до ЦВК

Прихильники кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА збираються на мітинг на площі Лесі Українки, де знаходиться будівля Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз на площі знаходяться близько трьох тисяч осіб під прапорами Партії регіонів. Люди продовжують підходити.

Наразі мітинг розпочався. Ведуча оголосила, що мітинг проходить на підтримку «вибору українського народу».