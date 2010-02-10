ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів

За кандидата на посаду Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,95% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,47%.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія за результатами опрацювання 100% електронних протоколів.

В абсолютних цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 12 млн. 481 тис. 268 виборців, за Ю.ТИМОШЕНКО – 11 млн. 593 тис. 340 виборців.

Таким чином, розрив між двома кандидатами становить 3,48% голосів.

Не підтримали жодного кандидата 4,36% виборців (1 млн. 113 тис. 51).