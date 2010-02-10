ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів
11:38, 10 лютого 2010Політика
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Різниця - 3,48% голосів
За кандидата на посаду Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,95% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО – 45,47%.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія за результатами опрацювання 100% електронних протоколів.
В абсолютних цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 12 млн. 481 тис. 268 виборців, за Ю.ТИМОШЕНКО – 11 млн. 593 тис. 340 виборців.
Таким чином, розрив між двома кандидатами становить 3,48% голосів.
Не підтримали жодного кандидата 4,36% виборців (1 млн. 113 тис. 51).
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