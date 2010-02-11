Лідер ЄЦ вмовляє Януковича не повторювати помилки Ющенка
Запорукою перемоги стане призначення...
Голова партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ закликає Віктора ЯНУКОВИЧА після оголошення його новообраним Президентом України запропонувати Віктору ЮЩЕНКУ посаду прем’єр-міністра.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, народний депутат заявив, що «сьогодні в України є унікальна можливість вийти з болота політичних криз. А тому важливо, щоб обраний на виборах 7 лютого Президентом України Віктор ЯНУКОВИЧ (а в тому, що саме він обраний, тверезомислячі люди не сумніваються) не повторив головної помилки Президента Віктора ЮЩЕНКА».
«Тоді, у 2005 році розколота навпіл Україна потребувала кроків, які б об’єднали українців з обох берегів Дніпра. Пропозиція В.ЮЩЕНКА по співпраці з командою свого суперника принесла б спокій у серця мільйонів українців, які голосували за переможених, і дала б можливість політикам об’єднати зусилля для проведення реформ у країні», - впевнений І.КРІЛЬ.
«На жаль, В.ЮЩЕНКУ не вистачило політичної волі для прийняття такого рішення. У результаті Україна пережила 5 важких років політичного протистояння, яке було підсилене ще й протиріччями у команді переможців – між В.ЮЩЕНКОМ та Юлією ТИМОШЕНКО. Результат відомий всім - 5 років втрачених надій, які для багатьох українців стали “трагедією”», – зауважив народний депутат.
«Чи вистачить політичної волі для такого кроку В.ЯНУКОВИЧУ – покаже час. Але сьогодні в Україні потрібно не допустити “фарсу”. Для цього потрібна перемога інтересів держави над інтересами політичних команд», - впевнений голова “Єдиного Центру”.
На його думку, «такою перемогою може стати співпраця між ЯНУКОВИЧЕМ та ЮЩЕНКОМ. Підтвердженням такої співпраці могла б стати пропозиція від В.ЯНУКОВИЧА В.ЮЩЕНКУ очолити Кабінет міністрів. Цей крок Віктора Федоровича міг би об’єднати націю, сконсолідувати парламент та забезпечити умови для подолання економічної та політичної кризи в Україні».
«Двоє чоловіків, два політичних опоненти, два лідери, які об’єднують сподівання багатьох українців на кращу долю, мали б сісти за один стіл і вирішити – як буде жити держава далі. До цього спонукають інтереси України, інтереси людей та новітня політична історія», – сказав І.КРІЛЬ.