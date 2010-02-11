Лідер ЄЦ вмовляє Януковича не повторювати помилки Ющенка

Голова партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ закликає Віктора ЯНУКОВИЧА після оголошення його новообраним Президентом України запропонувати Віктору ЮЩЕНКУ посаду прем’єр-міністра.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, народний депутат заявив, що «сьогодні в України є унікальна можливість вийти з болота політичних криз. А тому важливо, щоб обраний на виборах 7 лютого Президентом України Віктор ЯНУКОВИЧ (а в тому, що саме він обраний, тверезомислячі люди не сумніваються) не повторив головної помилки Президента Віктора ЮЩЕНКА».

«Тоді, у 2005 році розколота навпіл Україна потребувала кроків, які б об’єднали українців з обох берегів Дніпра. Пропозиція В.ЮЩЕНКА по співпраці з командою свого суперника принесла б спокій у серця мільйонів українців, які голосували за переможених, і дала б можливість політикам об’єднати зусилля для проведення реформ у країні», - впевнений І.КРІЛЬ.

«На жаль, В.ЮЩЕНКУ не вистачило політичної волі для прийняття такого рішення. У результаті Україна пережила 5 важких років політичного протистояння, яке було підсилене ще й протиріччями у команді переможців – між В.ЮЩЕНКОМ та Юлією ТИМОШЕНКО. Результат відомий всім - 5 років втрачених надій, які для багатьох українців стали “трагедією”», – зауважив народний депутат.

«Чи вистачить політичної волі для такого кроку В.ЯНУКОВИЧУ – покаже час. Але сьогодні в Україні потрібно не допустити “фарсу”. Для цього потрібна перемога інтересів держави над інтересами політичних команд», - впевнений голова “Єдиного Центру”.

На його думку, «такою перемогою може стати співпраця між ЯНУКОВИЧЕМ та ЮЩЕНКОМ. Підтвердженням такої співпраці могла б стати пропозиція від В.ЯНУКОВИЧА В.ЮЩЕНКУ очолити Кабінет міністрів. Цей крок Віктора Федоровича міг би об’єднати націю, сконсолідувати парламент та забезпечити умови для подолання економічної та політичної кризи в Україні».

«Двоє чоловіків, два політичних опоненти, два лідери, які об’єднують сподівання багатьох українців на кращу долю, мали б сісти за один стіл і вирішити – як буде жити держава далі. До цього спонукають інтереси України, інтереси людей та новітня політична історія», – сказав І.КРІЛЬ.