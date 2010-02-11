Герман пояснила, чому цього тижня не можна було підвищити соцстандарти

Наступного тижня фракція Партії регіонів проголосує за законопроект щодо підвищення соціальних стандартів малозабезпеченим верствам населення, який не було ухвалено цього тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник голови Партії регіонів, народний депутат Ганна ГЕРМАН сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на сьогоднішні звинувачення прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, що Партія регіонів та її лідер Віктор ЯНУКОВИЧ почали не виконувати свої передвиборчі обіцянки.

«Наступного тижня ми голосуватимемо за закон щодо соціальних стандартів. Цього тижня він не міг бути проголосований, тому що ми отримали дуже багато поправок від профспілок. Ми зараз працюємо над цими поправками і наступного тижня проголосуємо цей закон», - запевнила Г.ГЕРМАН.

У свою чергу, заступник голови Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ зауважив, що особисто в Ю.ТИМОШЕНКО ще залишилося декілька днів, щоб виконати свої обіцянки про виплату боргів вкладникам Ощадбанку СРСР та відміни призову на строкову військову службу.

«За наші обіцянки нехай не турбується. Вона найбільш ефективний опозиційний політик у новітній історії України. Тому, якщо наші обіцянки не будуть виконуватися, від ТИМОШЕНКО ми про це дізнаємося першими», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до статей 5 та 8 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». “За” проголосували 330 із 424 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Пропонувалося проголосувати за цей законопроект того ж дня і як за закон, але фракція Партії регіонів не підтримала це рішення. В результаті було ухвалено рішення про розгляд у другому читанні законопроекту вже наступного тижня. Законопроект був внесений до парламенту народним депутатом від Партії регіонів Михайлом ПАПІЄВИМ.

Сьогодні, 11 лютого, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що дії Партії регіонів у парламенті свідчать про відмову від підвищення соціальних стандартів.

Коментуючи результати голосування у Верховній Раді за закон про підвищення соціальних виплат малозабезпеченим сім’ям, вона сказала: “Уже сьогодні очевидно, що ніхто з команди ЯНУКОВИЧА ніяких соціальних стандартів не збирався підвищувати, це просто були передвиборчі піар-технології”.

“Мова йде про те, що вже після виборів починають відкриватися великі передвиборчі обмани, і людям потрібно просто трішечки враховувати це в усіх своїх подальших політичних визначеннях”, - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.