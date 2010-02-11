Штаб Тимошенко відправив до ЦВК 21 скаргу на луганські ОВК

Результати виборів у Луганській області можуть бути оскаржені через величезну кількість порушень під час повторного голосування. До Центральної виборчої комісію направлено 21 скаргу на дії луганських окружних виборчих комісій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі штабу «Донбас» кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО.

За інформацією штабу, до Центральної виборчої комісії направлені скарги на ОВК, які відмовлялися фіксувати численні порушення виборчого процесу. Скарги охоплюють всі 12 округів Луганської області.

«Більшість скарг пов`язана з неправомірними змінами списків виборців безпосередньо в день голосування», - йдеться у повідомленні прес-служби штабу «Донбас». Також там наголошують на великій кількості порушень під час транспортування документів, коли на окружну комісію привозилися пошкоджені або незапаковані пакети з бюлетенями. На відео зафіксовані випадки, коли перепакування документації відбувалося безпосередньо в приміщенні окружної комісії. «За всіма цими фактами має бути ухвалене рішення про повторний підрахунок голосів. Ми вважаємо, що чистота виборчого процесу в Луганській області порушена, а результати волевиявлення громадян України - викривлені», - йдеться у повідомленні штабу.

Раніше штаб «Донбас» повідомляв про те, що тільки на одному ТВО №106 (місто Луганськ) на 37-ми дільницях були зафіксовані випадки безпідставних змін у списках виборців.