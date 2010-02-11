Експерти - про помилки Тимошенко

Кампанія Тимошенко була проведена на професійному рівні, але були погрішності в Центрі і на Західній Україні. Так вважає директор Центру соціальних технологій «Соціополіс» Сергій Панченко. "Якщо порівнювати явку в Західній Україні в 2004-му і в 2010 роках, то різниця в середньому - десять відсотків. Припущу, що якби її прихильники зуміли активізувати Західну Україну, то це додало б півпроцента – відсоток до результату", - вважає експерт.

Панченко переконаний, що невдало була проведена кампанія в Центрі. У таких областях, як Кіровоградська, Полтавська, Житомирська, Сумська, Янукович набрав набагато більше в порівнянні з виборами 2004, 2006 і 2007 років. Варто задуматися партійним функціонерам БЮТ – як вони провели кампанію, які були прорахунки.

Директор Центру досліджень проблем цивільного суспільства Віталій Кулик стверджує, що кампанія Тимошенко була побудована дуже динамічно. "Основні месиджи знаходили відгук у виборця, але в частині мобілізаційного драйву, необхідного для отримання додаткових голосів і розширення електоральної ніші, Тимошенко спрацювала не повністю".

Віталій Кулик вважає, що кампанія, яка проводилася Тимошенко в Центральній Україні, не сприяла підвищенню явки. Була зроблена ставка на «українськість», на проукраїнського кандидата, кандидата з української України. Але в Центрі хотіли почути конкретні відповіді на питання, що хвилювали їх. У 2007 році вона пообіцяла контрактувати армію і одержала нечувану підтримку в Центральній Україні. Цього не відбулося на цих виборах.