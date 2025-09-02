Станом на сьогодні майже 128 тисяч родин вже подали заяви на отримання виплат.

Державну програму "Пакунок школяра" планують розширити - вона буде охоплювати не лише канцелярію, дитячий одяг та взуття, а й книги. Про це заявив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.

"Наразі працюємо над тим, щоб допомогу можна було також використати на книги і очікуємо впровадити це протягом найближчих трьох тижнів", - сказав він.

Міністр розповів, що українці активно подають заяви на отримання виплати, переважно в онлайн-форматі. Зокрема, станом на 2 вересня майже 128 тисяч родин вже подали заяви, з них 122 тисячі скористалися застосунком "Дія".

У межах першого фінансування підтримку вже отримали 86 тисяч родин на суму 430 млн гривень, що становить 35% від коштів, закладених у держбюджет, а ще 18 тисяч родин отримають допомогу найближчим часом.

Наразі зафіксовано понад 3 тисячі відмов через невідповідність умовам програми.

"Батькам не варто хвилюватися - вони зможуть повторно подати заяву та отримати допомогу. Найчастіше відмови пов'язані з некоректними даними у системі або, наприклад, з’ясувалося, що дитина переведена до іншого закладу освіти. Після оновлення даних слід почекати два дні, перш ніж подати заяву ще раз", - пояснив Улютін.

Пакунок школяра – що відомо

18 серпня уряд запустив нову програму підтримки для батьків на підготовку дитини до першого класу, в рамках якої батьки та законні представники першокласників отримають одноразову допомогу в розмірі 5 000 грн через застосунок "Дія" або шляхом написання заяви у Пенсійному фонді. Кошти від держави можна витратити на канцелярію, а також на дитячий одяг та взуття.

Станом на 27 серпня із поданих українцями 100 тисяч заяв на отримання допомоги понад 1,5 тисячі було відхилено через невідповідність умовам отримання. Відмовляли батькам, чиї родини перебувають за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях, а також через те, що дитина була відрахована або переведена до іншого закладу освіти.

