Президент США досі не запровадив жодних нових санкцій проти РФ, але готовий вийти з переговорного процесу.

Минуло вже понад два тижні, відколи президент США провів на Алясці саміт із російським лідером, однак реального прогресу на шляху до миру досі не видно. Хоча мирні зусилля зриває саме Росія, Дональд Трамп, ймовірно, покладе відповідальність за це на Європу, пише The Times.

Джерела в Білому домі, з якими поспілкувалися журналісти, припускають, що Трамп звинуватить європейців в тому, що вони заохочували Київ бути непоступливим щодо російських ультиматумів і чекати кращих умов мирної угоди.

Автори публікації припускають, що ця ситуація може повернути Трампа до думки про те, що йому потрібно взагалі згорнути свої миротворчі зусилля. Журналісти наводять нещодавнє висловлювання президента США, в якому він навів дуже спірну аналогію, порівнявши російське загарбницьке вторгнення в Україну із бійкою двох дітей у дворі.

"Вони ненавидять одне одного, і вони починають махатися, махатися і махатися. Ви хочете, щоб вони зупинилися, а вони продовжують. Через деякий час вони уже і раді би зупинитися. Розумієте? Це (війна в Україні - УНІАН) майже те саме. Іноді їм треба трохи побитися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися", – сказав Трамп в недавньому інтерв’ю.

Ця цитата, хоч і викликає законне обурення українців, однак є показовою: саме таку аналогію Трамп наводив три місяці тому, коли вже погрожував вийти з переговорного процесу.

Минулого тижня Трамп також знову почав розподіляти провину за продовження війни на всіх, заявивши на засіданні кабінету міністрів, що "Зеленський теж не зовсім безневинний, чи не так".

У The Times вважають, що Путін може сприйняти останні зміни в риториці Трампа як зелене світло для продовження нападів на Україну.

На додаток, тепер з’явилися ознаки, що Трамп збирається звинуватити Європу у зриві його мирної ініціативи.

"Якщо Європа хоче ескалювати цю війну, це буде їхня справа. Але це буде безнадійне виривання поразки з пащі перемоги", – заявив днями виданню Axios неназваний співрозмовник у Білому домі.

