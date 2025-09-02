Фіцо розповів, що зустрінеться із Зеленським 5 серпня в Ужгороді.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся в Китаї з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час переговорів він заявив, що збирається порушити тему українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі в розмові з президентом України Володимиром Зеленським, пише Aktuality.

Фіцо розкритикував Україну за те, що вона завдає ударів по російській енергетиці. За його словами, ці дії шкодять Словаччині.

"Неприпустимо, щоб так атакували інфраструктуру, яка є життєво важливою для Словаччини", - заявив прем'єр Словаччини.

Також Фіцо поділився, що зустріч із Зеленським відбудеться в п'ятницю, 5 серпня, в Ужгороді.

Проєвропейська політична партія "Прогресивна Словаччина" відреагувала на переговори Фіцо і Путіна.

"Ця зустріч була, мабуть, найбільш улесливою з усіх, що я бачив у Роберта Фіцо, і, безумовно, найулесливішою з усіх, що він коли-небудь проводив із Володимиром Путіним", - заявив лідер "Прогресивної Словаччини" Міхал Шімечка.

За його словами, ця зустріч принесла користь тільки російській пропаганді. Шимечка наголосив, що Фіцо жодного разу не закликав до припинення бойових дій в Україні і не закликав Путіна до миру.

Путін дав команду почати енергетичну блокаду України в бесіді з Фіцо

Раніше у пресслужбі Кремля повідомили, що російський диктатор Володимир Путін закликав європейські країни перекрити Україні постачання палива та електроенергії. Таку заяву глава РФ зробив під час зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Китаї.

Путін заявив, що Росія нібито не завдавала ударів по українській енергетиці, "особливо в зимовий період". Він додав, що Москва нібито "дуже довго терпіла" українські удари по російській енергетиці.

