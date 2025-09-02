Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,18 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 3 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,36 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 1 копійку.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,18 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 29 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,35/41,38 грн/дол., а євро - 48,17/48,19 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 2 вересня подешевшав на 5 копійок і складає 41,50 гривні за долар, а курс євро зріс на 5 копійок і складає 48,80 гривні за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 гривні, а євро - за курсом 47,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Аналітики інвестгрупи ICU зазначили, що Національний банк зберігає курс гривні до долара близько 41,3 гривні уже два тижні, а обсяг інтервенцій – нижче від середньотижневого значення за час повномасштабної війни. Проте невдовзі регулятор може перейти до помірного ослаблення національної валюти. Зазначається, що НБУ може ще певний час зберігати курс гривні нижче за 41,5 грн/дол., поступово дозволяючи більшу амплітуду коливань, та згодом перейти до його помірного ослаблення.

