Безкоштовне демо буде доступне до 16 вересня.

Ubisoft вирішила дати гравцям можливість особисто оцінити Anno 117: Pax Romana до релізу. Компанія випустила демоверсію містобудівної стратегії.

З 2 до 16 вересня власники ПК можуть безкоштовно спробувати гру, але в спрощеному форматі.

У демо відкриті тільки стартові етапи, при цьому кожну сесію обмежили однією годиною без можливості збереження.

Запускати демо можна необмежену кількість разів, але прогрес у повній версії не переноситься. Вирізані й ключові механіки, наприклад, гравцям недоступні війни та зміни параметрів на кшталт рівня складності.

При цьому сама пробна версія важить значні 93 ГБ, майже як повноцінна гра.

Реліз Anno 117 Pax Romana заплановано на 13 листопада. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Крім того, нещодавно Ubisoft показала новий трейлер гри, де представила регіон Альбіон. Гравцям належить вирішити, чи зберегти традиції кельтів, або ж почати поширення культури римлян.

Раніше ми розповідали, що Ubisoft несподівано анонсувала безкоштовне оновлення Assassin's Creed Mirage з новим контентом. У гру додадуть нову сюжетну главу і перероблять геймплей.

