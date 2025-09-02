Індійські нафтопереробні заводи продовжують закуповувати російську нафту.

Російська нафта стає все дешевшою для Індії, яка націлена на розширення співпраці з Москвою. Знижка на вантажі до жовтня включно сягає 4 доларів на барелі.

Видання Bloomberg пише, що ціна на нафту марки Urals пропонується зі знижкою в 3-4 долари за барель порівняно з Brent. Джерела додали, що ціна вказана для вантажів, які будуть відвантажені наприкінці вересня і в жовтні.

Індія стала великим імпортером російської нафти після повномасштабного вторгнення в Україну, але нещодавно потрапила під нищівні мита США. Ці економічні санкції та неодноразова критика з боку президента Дональда Трампа і його чиновників підштовхнули Нью-Делі до зближення з Китаєм і призвели до демонстрації зв'язків із Москвою.

Індійські нафтопереробні заводи продовжують закуповувати російську нафту, попри короткочасну паузу на початку серпня, і дешевша нафта марки Urals, ймовірно, викличе великий інтерес з боку покупців.

За даними Kpler і звітами портових агентів, з 27 серпня до 1 вересня державні та приватні переробники отримали 11,4 млн барелів російської нафти. Один вантаж був доставлений за допомогою перевантаження з підсанкційного судна Victor Konetsky на інше судно.

27 серпня набули чинності збільшені мита президента США Дональда Трампа на товари з Індії. Таким чином загальне мито збільшилося до 50%.

При цьому очікується, що у вересні експорт російської нафти в Індію збільшиться. Росія знижує ціни, щоб продати більше "чорного золота", оскільки не може переробляти такі обсяги після атак українських дронів на нафтопереробні підприємства і станції.

Пізніше міністр нафти Хардіп Пурі заявив, що індійський імпорт російського "чорного золота" допоміг уберегти світову економіку від стрибка цін.

