Серед поточних власників iPhone майже 70% готові замінити свій старий гаджет на новий.

Згідно з опитуванням SellCell, 68,3% або майже 7 з 10 американських користувачів iPhone будуть купувати iPhone 17 на релізі. Це помітне зростання порівняно з 61,9%, зафіксованими до виходу iPhone 16 у 2024 році.

Здебільшого люди оновлюватимуться до iPhone 17 Pro і 17 Pro Max, на які орієнтуються 38,1% опитаних. Базовий iPhone 17 зацікавив 16,7%, а iPhone 17 Air, що вирізняється ультратонким дизайном, обрали 13,5% учасників.

Лише 3,3% опитаних заявили, що вони чекають на вихід iPhone-розкладачки, яку поки що навіть не анонсували.

Час автономної роботи став головним стимулом для оновлення, на що вказали 53% фанатів, за ним послідували новий дизайн і функції (36,2%), поліпшення екрану (34,3%), поліпшення камер (28,1%), а також штучний інтелект і оптимізація програмного забезпечення (7,1%).

У той час як деякі власники iPhone вважають ціну "червоним прапором", для інших це не проблема. Близько 35% опитаних заявили, що все одно куплять iPhone 17, навіть якщо ціна зросте, про що свідчать чутки.

iPhone у 2025 році: чим здивує Apple

Згідно з чутками і витоками, що циркулюють у мережі, це буде найцікавіша серія за iPhone довгий час. Pro-моделі вийдуть у новому дизайні, яскравих кольорах, а також уперше отримають 12 ГБ ОЗП і всі 3 основні камери з роздільною здатністю 48 МП.

Особливий інтерес викликає iPhone 17 Air, який замінить непопулярну Plus-версію. Інсайдери писали, що 17 Air буде всього 5,5 мм завтовшки, але через такий тонкий корпус він матиме лише одну камеру і маленьку батарею.

Джерела Bloomberg розповідали про 3-річний план Apple з оновлення iPhone, який почнеться якраз таки з iPhone 17. На другий рік компанія представить складаний iPhone, а у 2027 році, до 20-річчя лінійки, вийде повністю безрамковий Айфон.

