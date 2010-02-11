Експерт: Тимошенко буде не просто виштовхнути в опозицію

Янукович зміг досягти нинішніх позитивних результатів на виборах перш за все за рахунок жителів Центральної і Західної України, які піддалися політтехнологам, не прийшовши на вибори або проголосувавши проти всіх. Так прокоментував результати виборів заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

«Сьогодні можна упевнено говорити, що до влади Януковича змогли привести виборці Києва, Полтави, Львова і Рівного, приєднавшись до глобальної технологічної схеми про відсутність реального вибору в другому турі. Низька явка в центральній Україні, готовність до продажу голосів і голосування проти всіх – ось причина невтішних результатів Тимошенко. Ніхто з експертів не сумнівався, що на сході команда Януковича доводитиме вибори до абсурду, вичавлюючи з Донбасу стільки відсотків, скільки їм потрібно буде для перемоги. Проте в центральній і західній Україні виборець не був такий мотивований як на Донбасі».

На думку О.Голобуцького, результати виборів свідчать про те, що відправити Тимошенко до опозиції і чекати там від неї конструктивної або навіть пасивної позиції не варто – цього не дозволить зробити рівень її підтримки по країні. «Вже нині зрозуміло, що Тимошенко буде не просто виштовхнути в опозицію. Та й там вона займатиме настільки жорстку позицію, що команда Януковича не зможе насолоджуватися владою. Рівень суспільної підтримки гіпотетичної опозиції в особі Тимошенко буде настільки високий, що вже на найближчих виборах можна буде говорити про радикальний реванш БЮТ. При чому це стосуватиметься не тільки традиційних бютівських регіонів, а й Харківщини, Донбасу, Криму».