Качинський привітав Януковича з перемогою на виборах Президента

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ сьогодні привітав лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА із перемогою на виборах Президента України.

Як повідомив кореспонденту УНІАН міністр канцелярії Президента Польщі Маріуш ГАНДЗЛИК, телефонна розмова Л.КАЧИНСЬКОГО з В.ЯНУКОВИЧЕМ відбулася cьогодні близько 18.00 за київським часом.

М.ГАНЗДЛИК зазначив, що Президент Польщі побажав успіхів В.ЯНУКОВИЧУ на посаді українського Президента, запевнивши, що польська влада надалі підтримуватиме реалізацію євроінтеграційних планів українців.

Глава Польської держави відзначив, що українці та поляки поділяють багато спільних цінностей, висловивши сподівання, що взаємні відносини будуть надалі динамічно розвиватися.

Л.КАЧИНСЬКИЙ також запросив В.ЯНУКОВИЧА відвідати Польщу з візитом.

М.ГАНДЗЛИК зауважив, що В.ЯНУКОВИЧ у свою чергу запросив Л.КАЧИНСЬКОГО відвідати Україну, в тому числі взяти участь в церемонії інавгурації.

Водночас міністр не уточнив, чи планує Президент Польщі прибути на інавгурацію, зауваживши, що ця справа буде вирішена дипломатичними каналами після офіційного оголошення В.ЯНУКОВИЧА новим Президентом України.

М.ГАНДЗЛИК відзначив, що розмова В.ЯНУКОВИЧА та Л.КАЧИНСЬКОГО пройшла «в дуже добрій атмосфері».