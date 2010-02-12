Кузьмук готовий бути міністром, якщо це потрібно державі й армії

Народний депутат від Партії регіонів, генерал армії Олександр КУЗЬМУК заявляє, що готовий очолити Міністерство оборони на пропозицію нового Президента України, якщо це потрібно державі і Збройним силам.

Про це О.КУЗЬМУК сказав у четвер в ефірі радіо «Ера».

Він наголосив, що визначати персональний склад кандидатів на керівні посади у державі буде новообраний Президент України разом з новим прем’єр-міністром.

«Я – міністр оборони опозиційного уряду Віктора ЯНУКОВИЧА, який завершує у цій якості свою каденцію. А що стосується мене особисто, потрібно чи непотрібно – визначати не мені. Якщо це потрібно державі і Збройним силам, я до цієї посади підготовлений, тому що готувався все своє життя, 40 років служби», - заявив О.КУЗЬМУК.

Торкаючись теми запровадження контрактної армії і відміни призову на строкову військову службу, що вже двічі напередодні виборів обіцяла прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, він зазначив: «У неї дуже погані радники. Це неможливо зробити, і після заяви пройшло вже три роки, а сьогодні вдвічі більше контрактників звільняється, ніж призивають».

О.КУЗЬМУК також наголосив, що сама ідея скасування призову дратує Збройні сили.

«До чого довели офіцерів Збройних сил? Про них хоч раз ТИМОШЕНКО спитала когось? Офіцери – це найбільша трагедія нашої країни сьогодні. Якщо ми кажемо, що в нас нема літаків, кораблів, танків, то без цього ми могли би витримати і дати відсіч з тим, що є, а коли уходять офіцери, доведені до відчаю…», - зауважив О.КУЗЬМУК.

Говорячи про відсутність вже упродовж більше півроку в країні керівника військового відомства, О.КУЗЬМУК висловив думку, що «якщо зачинити сьогодні Міноборони на місяць-два, Збройні сили цього не відчують». «А що вони можуть відчути, коли призупинені державні програми розвитку, і вже декілька років не виконуються; ніякого фінансування абсолютно нема; а Міноборони настільки непрофесійно разбухло чиновниками, які отримують велику зарплату – вдвічі більшу, ніж військові, - але ніяких рішень не приймають», - заявив він.

О.КУЗЬМУК також констатував, що за останні роки в Україні провалені питання уточнення і реалізації стратегічних доктринальних документів у сфері національної безпеки та оборони і розбудови воєнної організації держави.

«До речі, в опозиційному уряді ЯНУКОВИЧА все повністю опрацьовано, і яка буде воєнна доктрина держави, і які будуть рішення Верховного головнокомандувача, і який буде план функціонування Збройних сил в стабілізаційний період, і вже сформульована концепція Державної програми розвитку Збройних сил на період 2011-2016 років тп на перспективу до 2020 року. Ми повинні розробити першу програму розвитку воєнної організації держави, щоб своєчасно, професійно і надійно реагувати на всі зовнішні та внутрішні виклики», - сказав О.КУЗЬМУК.