Кравчук визнав та привітав Януковича, але на інавгурацію не піде

Колишній Президент України Леонід КРАВЧУК не братиме участі в інавгурації новообраного глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КРАВЧУК заявив сьогодні під час прес-конференції.

За словами Л.КРАВЧУКА, він отримав запрошення від голови Верховної Ради на урочисте засідання парламенту 25 лютого.

В той же час, за словами екс-президента, участь колишніх президентів не є обов’язковою, а бажаною є участь того глави держави, який передає владу новообраному Президенту.

В той же час Л.КРАВЧУК нагадав, що чинний глава держави Віктор ЮЩЕНКО вже заявив, що не братиме участі в інавгурації новообраного Президента. «Моя присутність є необов’язковою, і тому я на інавгурацію не піду», - сказав Л.КРАВЧУК.

В той же час Л.КРАВЧУК зазначив, що визнає В.ЯНУКОВИЧА обраним Президентом. «Але я буду його нещадно критикувати, бо моє бачення не співпадає з його баченням розвитку України», - сказав він.

Л.КРАВЧУК зазначив, що він вже привітав В.ЯНУКОВИЧА з обранням і вважає особистою справою прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО те, що вона не визнає В.ЯНУКОВИЧА главою держави.