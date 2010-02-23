Глава Секретаріату Президента України Віра УЛЬЯНЧЕНКО подала у відставку.

Це УНІАН підтвердила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

Також вона підтвердила, що заяви про звільнення також написали голова Державного управління справами Ігор ТАРАСЮК, заступники глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК, Ігор ПОПОВ, Валентина РУДЕНКО, Іван ПЕРЕХОДА.

Крім того, за її інформацією, такі ж заяви написали заступник секретаря РНБО Володимир ОГРИЗКО, а також голова Інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН.