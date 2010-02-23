Кравчук: Литвин обережно поклав свої яйця в корзину Януковича

Кравчук вважає, що Партія регіонів не зможе сформувати нову дієздатну коаліцію в ВР нинішнього скликання

Київ. 23 лютого. УНІАН. Екс-Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що Партія регіонів не зможе сформувати нову дієздатну коаліцію в парламенті нинішнього скликання.

Таку думку він висловив сьогодні під час прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо перспектив проведення дострокових виборів народних депутатів.

«Немає шансів створити коаліцію у нової влади… Не можна вужа схрестити з їжаком, бо точно народиться колючий дріт», - сказав Л.КРАВЧУК.

На його думку, навіть у разі створення коаліції у складі фракцій блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, КПУ, Партії регіонів та Блоку Литвина, вона розпадеться за декілька днів під час першого ж принципового голосування.

За словами Л.КРАВЧУКА, заяви представників Партії регіонів про формування нової коаліції «є брутальним обдуренням українського народу». «Не буде ніякої коаліції. Для чого вони роблять вигляд, що Ю.ТИМОШЕНКО тримається за крісло?», - запитав Л.КРАВЧУК.

Він розкритикував позицію голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА за те, що той завжди переходить до переможців. «Крісло спікера - там де влада. Він прилаштувався до ТИМОШЕНКО і став головою ВР. Коли побачили, що крісло почало тікати від ТИМОШЕНКО, обережно поклав свої яйця в корзину ЯНУКОВИЧА та тепер чекає, коли дозріють», - сказав Л.КРАВЧУК.

Він бачить два виходи з ситуації, що склалася. Перший – проведення дострокових виборів до ВР. Водночас, без внесення змін до законодавства, на думку екс-Президента, ці вибори принципово не змінять склад парламенту, додав Л.КРАВЧУК.

Другий варіант, на його думку, Партія регіонів має домовлятися з Ю.ТИМОШЕНКО про те, щоб вона продовжувала обіймати посаду прем’єр-міністра. «Я його називаю другий-нереальний, але в політиці все можливе», - сказав Л.КРАВЧУК.