Ющенко призначив спецпредставника з питань Близького Сходу
00:21, 24 лютого 2010Політика
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Указ на офіційному сайті
Президент України Віктор ЮЩЕНКО запровадив посаду Спеціального представника України з питань Близького Сходу.
Про це йдеться в Указі Президента на його офіційному сайті.
Згідно з указом, відтепер забезпечення узгодженості дій органів виконавчої влади щодо розвитку співробітництва між Україною і державами Близького Сходу, підготовки та реалізації пропозицій стосовно участі України у міжнародних заходах зі сприяння близькосхідному мирному врегулюванню буде здійснюватись Спеціальним представником України з питань Близького Сходу.
На цю посаду Президент призначив Владислава СВЕРДЛОВА.
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