Ющенко призначив спецпредставника з питань Близького Сходу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запровадив посаду Спеціального представника України з питань Близького Сходу.

Про це йдеться в Указі Президента на його офіційному сайті.

Згідно з указом, відтепер забезпечення узгодженості дій органів виконавчої влади щодо розвитку співробітництва між Україною і державами Близького Сходу, підготовки та реалізації пропозицій стосовно участі України у міжнародних заходах зі сприяння близькосхідному мирному врегулюванню буде здійснюватись Спеціальним представником України з питань Близького Сходу.

На цю посаду Президент призначив Владислава СВЕРДЛОВА.