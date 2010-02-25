Ющенко і Кравчук не прийшли на інавгурацію

В урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди інавгурації новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з усіх колишніх президентів України бере участь лише Леонід КУЧМА.

Як передає кореспондент УНІАН, за декілька хвилин до початку пленарного засідання ВР він зайняв місце в одній із лож у сесійній залі. При цьому чинний Президент України Віктор ЮЩЕНКО та перший Президент України Леонід КРАВЧУК проігнорували дану церемонію.

Як повідомляв УНІАН, ще 16 лютого В.ЮЩЕНКО заявив, що не планує брати участі в урочистій церемонії інавгурації. Він вважає, що вони з В.ЯНУКОВИЧЕМ мають зустрітися після інавгурації, де В.ЮЩЕНКО "зробив би формальні процедури, які роблять люди, які відходять з посади". "Це нормальне спілкування, зустріч на робочому місці, обмін думками щодо тих речей, які для мене є дорогі. Ця зустріч - це демонстрація того, що країна отримала нового президента", - заявив В.ЮЩЕНКО.

У свою чергу Л.КРАВЧУК також повідомив про свою відсутність на церемонії. Він пояснив це тим, що участь колишніх президентів не є обов’язковою, бажаною є участь того глави держави, який передає владу новообраному Президенту. «Моя присутність є необов’язковою, і тому я на інавгурацію не піду», - сказав Л.КРАВЧУК.

На інавгурації Президента В.ЮЩЕНКА у 2005 році були присутні Л.КУЧМА та Л.КРАВЧУК.