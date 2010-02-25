Гриценко: Ющенку слід виїхати з Києва і замолювати гріхи на пасіці

15:39, 25 лютого 2010
Політика
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Після Указу щодо Черновецького

Своїм указом про призначення Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО членом Вищої ради юстиції екс-президент Віктор ЮЩЕНКО продемонстрував своє погане ставлення до киян.

Таку думку висловив голова парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, повідомили УНІАН у його прес-службі.

«Своїм останнім указом - про призначення Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО членом Вищої ради юстиції - Віктор ЮЩЕНКО показав, як же він ненавидить столицю і мільйони киян», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Він також зазначив, що «після такого аморального і принизливого вчинку, ЮЩЕНКОВІ краще виїхати з Києва і замолювати гріхи де-небудь у Хоружівці чи на пасіці у Безрадичах».

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого В.ЮЩЕНКО підписав указ про призначення голови Київської міської державної адміністрації Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО членом Вищої ради юстиції замість Степана ГАВРИША.

 

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