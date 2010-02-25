Ляпіна: Група «За Україну!» не веде переговорів з Партією регіонів

Заступник голови партії «За Україну!» Ксенія Ляпіна заявляє, що група «За Україну!» не веде жодних переговорів ні з Партією регіонів, ні з Блоком Тимошенко щодо створення коаліції у Верховній Раді.

«Група «За Україну!» не брала участь у сьогоднішніх зборах народних депутатів від фракції НУ-НС», - повідомила журналістам заступник голови партії «За Україну». – Ми не бачимо сенсу брати участь у засіданнях, де головна розмова точиться лише навколо того, кому яке крісло перепаде та як краще провести торги за посади».

Ксенія Ляпіна також нагадала, що Політична рада партії «За Україну!» ухвалила рішення не входити в коаліцію з Партією регіонів.

Зокрема, у рішенні Політичної ради партії говориться, що неодноразові заяви лідера Партії регіонів Віктора Януковича щодо здачі української газотранспортної системи, продовження базування Чорноморського флоту РФ в Криму, скасування незалежного тестування, заяви щодо статусу російської мови переконують у тому, що Віктор Янукович та очолювана ним Партія регіонів не керуються національними інтересами.