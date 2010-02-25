Тимошенко про США, візи та ядерну безпеку

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО провела зустріч з радником Президента США з питань національної безпеки Джеймсом ДЖОУНСОМ.

Як повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ, під час зустрічі сторони обговорили питання двостороннього політичного діалогу. Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що для України розбудова відносин зі США завжди була і буде одним із пріоритетів її зовнішньої політики: Хартія Україна-США про стратегічне партнерство та Дорожня карта пріоритетів є важливими документами нашої взаємодії на сучасному етапі».

Прем’єр-міністр зазначила, що у зовнішній та внутрішній політиці України проблематика ядерного нерозповсюдження та ядерної безпеки посідає особливе місце: «Україна підтримує ініціативи Барака ОБАМИ щодо посилення ядерної безпеки у світі, зокрема, проведення Саміту з питань ядерної безпеки у Вашингтоні у квітні 2010 року».

Крім того, глава уряду зауважила, що Україна приділяє велику увагу питанню лібералізації візового режиму з США, про що свідчить одностороннє скасування Україною у 2005 року в’їзних віз для громадян Сполучених Штатів. «Сподіваюсь, що сторонам вдасться досягти суттєвого прогресу у запровадженні полегшених умов подорожування до США для громадян України», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Дж.ДЖОУНС у відповідь подякував прем’єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО за її особистий внесок у розбудову стратегічного партнерства між Україною та США і висловив сподівання, що пріоритети європейської та євроатлантичної інтеграції і надалі залишаться ключовими національними пріоритетами України. «США готові працювати з Урядом України задля досягнення цієї мети», - сказав він.

Він також передав Ю.ТИМОШЕНКО вітання від віце-президента США Джозефа БАЙДЕНА.

На зустрічі також були присутні віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ, заступник Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Філіп ГОРДОН, посол США в Україні Джон ТЕФФТ та директор Управління Європи та ЄС Ради національної безпеки США Крістіна КВІЄН.