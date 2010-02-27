Відсутність лідерів РФ на інавгурації була на руку Януковичу?
Експерт побачив плюси ситуації
Відсутність лідерів РФ на інавгурації вигідно новому Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, оскільки знімає питання про його «промосковську орієнтацію».
Таку думку в інтерв`ю власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав генеральний директор Інформаційно-аналітичного центру з вивчення пострадянського зарубіжжя (РФ) Олексій ВЛАСОВ.
«Я вважаю, що В.ЯНУКОВИЧУ певною мірою відсутність лідерів РФ на інавгурації вигідна, адже відразу знімає питання про його промосковську орієнтацію. З урахуванням майбутніх виборів до місцевих органів влади, а також можливі дострокові вибори у Верховну Раду, це може дати додаткові голоси тим, хто не хоче бачити В.ЯНУКОВИЧА як однозначного прихильника зміцнення зв`язків з Москвою», - сказав О.ВЛАСОВ.
У той же час він вважає, що відсутність лідерів РФ на інавгурації нічого особливого не означає. На його думку, багато в чому рішення про присутність чи неприсутність на інавгурації визначають суб`єктивні чинники, особисте ставлення до переможця.
«Глибокий сенс тут шукати не слід. Мені здається, що головний резон полягає все-таки в тому, що після подій 2004-2005 років у нашій політичній еліті на самій верхівці сформувалося дуже обережне, навіть дуже обережне ставлення до принципових особистих кроків у ставленні до представників української політичної еліти», - сказав О.ВЛАСОВ.
«Це як ситуація з хокейним матчем Росія-Канада (Росія програла з рахунком 3:7 - УНІАН) – коли дуже великі очікування, і будь-яка невдача обертається мало не національною трагедією тільки тому, що очікування були завищені», - додав він.
О.ВЛАСОВ вважає, що присутність Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА чи прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА на інавгурації показала б, що Росія приділяє дуже важливе значення як відносинам з Україною, так і фігурі В.ЯНУКОВИЧА, котрий автоматично перетворюється на головного носія сподівань російської політичної еліти щодо перспектив українсько-російських відносин.
Окрім цього, експерт вважає, що сам факт того, що незабаром В.ЯНУКОВИЧ відвідає Москву, може з успіхом замінити відсутність перших осіб на урочистих заходах у Києві.