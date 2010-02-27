Відсутність лідерів РФ на інавгурації була на руку Януковичу?

Відсутність лідерів РФ на інавгурації вигідно новому Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, оскільки знімає питання про його «промосковську орієнтацію».

Таку думку в інтерв`ю власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав генеральний директор Інформаційно-аналітичного центру з вивчення пострадянського зарубіжжя (РФ) Олексій ВЛАСОВ.

«Я вважаю, що В.ЯНУКОВИЧУ певною мірою відсутність лідерів РФ на інавгурації вигідна, адже відразу знімає питання про його промосковську орієнтацію. З урахуванням майбутніх виборів до місцевих органів влади, а також можливі дострокові вибори у Верховну Раду, це може дати додаткові голоси тим, хто не хоче бачити В.ЯНУКОВИЧА як однозначного прихильника зміцнення зв`язків з Москвою», - сказав О.ВЛАСОВ.

У той же час він вважає, що відсутність лідерів РФ на інавгурації нічого особливого не означає. На його думку, багато в чому рішення про присутність чи неприсутність на інавгурації визначають суб`єктивні чинники, особисте ставлення до переможця.

«Глибокий сенс тут шукати не слід. Мені здається, що головний резон полягає все-таки в тому, що після подій 2004-2005 років у нашій політичній еліті на самій верхівці сформувалося дуже обережне, навіть дуже обережне ставлення до принципових особистих кроків у ставленні до представників української політичної еліти», - сказав О.ВЛАСОВ.

«Це як ситуація з хокейним матчем Росія-Канада (Росія програла з рахунком 3:7 - УНІАН) – коли дуже великі очікування, і будь-яка невдача обертається мало не національною трагедією тільки тому, що очікування були завищені», - додав він.

О.ВЛАСОВ вважає, що присутність Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА чи прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА на інавгурації показала б, що Росія приділяє дуже важливе значення як відносинам з Україною, так і фігурі В.ЯНУКОВИЧА, котрий автоматично перетворюється на головного носія сподівань російської політичної еліти щодо перспектив українсько-російських відносин.

Окрім цього, експерт вважає, що сам факт того, що незабаром В.ЯНУКОВИЧ відвідає Москву, може з успіхом замінити відсутність перших осіб на урочистих заходах у Києві.