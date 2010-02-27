Жванія не хоче страждати за Тимошенко

Депутат Давид Жванія заперечує, що фракція НУНС веде переговори з Партією регіонів про коаліцію.

Про це він сказав в ефірі програми "Шустер.Live".

"Ви хоч поясніть, куди іде ваш лідер (в опозицію чи владу)?", - обурено звернувся депутат до бютівця Сергія Соболєва. -"Ви ж нас як фракцію не сприймаєте, говорите з окремим групами".

"Фракція веде дискусію щодо консолідації. Ми доволі складна фракція, ми блок партій. Президент, який був нашим лідером, програв, набравши 4,5%. Дискусія іде про консолідацію електорального поля", - заявив він.

"Ми чекали від нашого партнера Юлії Тимошенко, що вона зробить якусь заяву, що вона проведе дискусію в рамках коаліцію, бо вона нашими голосами стала прем’єром... А вона каже, що не визнає президента, не приходить на інавгурацію. Ми не можемо бути в рамках цих жестів", - заявив Жванія.

"Ми проведемо консультації з усіма фракціями щодо можливих форматів коаліції, щоб ухвалити рішення, як буде сформована виконавча влада. Бо чекати ще рік – ні у нас, ні в країни таких можливостей немає", - наголосив він.

Жванія обурився тим, що НУНС стали призначати винними. За його словами, вибори президента програла Тимошенко, а не коаліція.

Жванія також порадів, що в Україні парламентсько-президентська республіка, і заявив, що ні в якому разі не можна відміняти політреформу 2004 року.

Українська правда