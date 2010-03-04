У Кабміні роз'яснили, хто замінить Тимошенко

Повноваження прем`єр-міністра до формування нового уряду виконуватиме перший віце-прем`єр-міністр України.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

“Обов’язки прем’єр-міністра України, згідно 115 статті Конституції України та чинного законодавства, та до формування нового уряду покладені на першого віце-прем’єр-міністра України”, - йдеться у повідомленні.

***Ст. 115 Конституції України “...Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України”.

3 березня ВР підтримала резолюцію про недовіру уряду Юлії ТИМОШЕНКО. Це рішення підтримали 243 із 286 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Проти проголосували 10.

Після цього голосування прем`єр-міністр висловила намір піти у відпустку і доручити першому віце-прем`єру Олександру ТУРЧИНОВУ виконувати обов`язки глави уряду, повідомило УНІАН джерело у Кабінеті міністрів.

Разом з тим, більшість членів уряду підтвердили УНІАН, що мають намір продовжити виконувати свої обов`язки до призначення нового складу Кабміну.