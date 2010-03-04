БЮТ і ПР звинувачують одне одного в «згвалтуванні Конституції»
Обмінялись "люб`язностями"
|Андрій Шкіль
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту після голосування за включення до порядку денного законопроекту про зміни до Регламенту ВР в частині створення коаліції.
При цьому депутат від БЮТ порадив фракції Партії регіонів, щоб вона принаймні готувалася до таких дій. Зокрема, як зазначив А.ШКІЛЬ, «гвалтівник спочатку планує напад, потім заводить у темну кімнату і гвалтує їх там – Конституцію».
Він запропонував Партії регіонів згадати «своє минуле». «У вас вдало виходило організовувати злочини і втілювати їх у життя», - зазначив А.ШКІЛЬ. При цьому він сказав, що фракція ПР має до таких дій все-таки готуватися, бо в іншому випадку не зможе «цього зробити, бо потенції може не вистачити». «Ви можете сьогодні згвалтувати Конституцію, але вам не вдасться згвалтувати Україну і український народ», - додав він. При цьому А.ШКІЛЬ наголосив, що фракція ПР хоче «одним махом, одним голосуванням у ВР заборонити суспільству керувати своїми представниками у парламенті, бо ви будете вирішувати, хто є коаліція».
|Олександр ЄФРЕМОВ
Він зазначив, що народні депутати не мають прав давати оцінку законам України «з конституційної точки зору». «Для цього є суд. Не подобається – звертайтесь до суду. Суд дасть відповідне рішення», - підкреслив О.ЄФРЕМОВ.