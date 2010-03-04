У Януковича розповіли про «вдалі консультації» щодо створення коаліції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів консультації стосовно формування коаліції у Верховній Раді.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

За даними прес-служби, переговори пройшли успішно.

Водночас у повідомленні не уточнюється, з ким саме В.ЯНУКОВИЧ проводив ці консультації.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 3 березня, В.ЯНУКОВИЧ провів зустріч з представниками усіх парламентських фракцій та головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ, під час якої закликав розпочати переговори про створення нової коаліції, інакше можливий варіант дострокових парламентських виборів.