У Януковича розповіли про «вдалі консультації» щодо створення коаліції
18:26, 04 березня 2010Політика
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... незрозуміло з ким
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів консультації стосовно формування коаліції у Верховній Раді.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
За даними прес-служби, переговори пройшли успішно.
Водночас у повідомленні не уточнюється, з ким саме В.ЯНУКОВИЧ проводив ці консультації.
Як повідомляв УНІАН, вчора, 3 березня, В.ЯНУКОВИЧ провів зустріч з представниками усіх парламентських фракцій та головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ, під час якої закликав розпочати переговори про створення нової коаліції, інакше можливий варіант дострокових парламентських виборів.
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