Турчинов каже, що зібрати гроші за лютневий газ було проблемою

Припинення платежів споживачів газу в східних і південних регіонах України суттєво ускладнило НАК «Нафтогаз України» оплату лютневого газу «Газпрому».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу журналістам заявив перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ.

При цьому він зазначив, що за дорученням прем`єр-міністра «Нафтогазу» все ж таки вдалося повністю розрахуватися за куплений у лютому газ, заплативши всі 615 млн. дол США.

«Ці розрахунки проведені за три дні до контрольної дати, і я хочу звернути увагу на те, що розрахунки проводилися у досить складних умовах, коли східні та південні регіони, де ситуація цілковито контролюється Партією регіонів, фактично припинили розраховуватися за спожитий газ. І створювалася штучна ситуація для того, щоб Україна не змогла своєчасно розрахуватися», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він повідомив, що борг лише за газ, спожитий поточного року, по Дніпропетровській області становить понад 441 млн. грн., Донецькій - більш 504, Запорізькій - 166, по Криму - 104, Луганській - 197, Одеській - 176, Харківській - 439 млн. грн.

Серйозні заборгованості також у Миколаївській, Херсонській областях та Севастополі.

«У сумі по цих регіонах не виплачений борг лише поточного року (січень-лютий) становить 2 млрд. 157 млн. грн., і додайте до цієї суми непокритий борг минулого року. Лише по цих областях сума становить 1,8 млрд. грн.», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

При цьому він підкреслив, що на даний момент у НАК «Нафтогаз України» борг за газ перед «Газпромом» відсутній.

«Коли розрахунки по цих регіонах становлять від 10 до 20% від сум, на які спожито газ, незважаючи на ці штучні, я б навіть сказав, провокативні проблеми, НАК «Нафтогаз» своєчасно розрахувався з «Газпромом», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України» зобов`язана щомісяця направляти ВАТ «Газпром» платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Досі Україна своєчасно і в повному обсязі розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ.