Янукович упевнений, що домовиться з Медведєвим про майбутнє ЧФ РФ

Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ домовляться про майбутнє Чорноморського флоту РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив В.ЯНУКОВИЧ на спільній з Д.МЕДВЕДЄВИМ прес-конференції в Кремлі.

«Історія цього питання давня. І завжди з цього питання домовлялися окремо Президенти двох країн. І це з розумінням сприймалося і народом України, і Росії», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. «Думаю, що й зараз буде так само», - підкреслив він.

У свою чергу, Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що глави двох країн домовилися проводити консультації щодо ЧФ РФ в майбутньому на основі чинного договору про базування флоту на території України від 1997 року.