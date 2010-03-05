Литвин розказав про патову ситуацію в Раді

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН називає суперечливим рішення щодо ухвалення в першому читанні змін до Регламенту ВР.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Рада».

За словами В.ЛИТВИНА, «це рішення, яке ухвалене в першому читанні, є певною мірою суперечливим».

Водночас він додав: «Сьогодні маємо в Конституції явно аномальний припис, коли коаліція зведена у ранг конституційного органу, коли коаліція фактично поставлена над представницьким і законодавчим органом – Верховною Радою України».

Як сказав В.ЛИТВИН, «маємо патову ситуацію – усі говорять про те, що треба дотримуватись правових засад, але за цим приховується одне: хто більше посад відбере для своєї команди, для своєї фракції. В залежності від того він і буде діяти», тобто вирішуватиме, чи брати на себе відповідальність за ситуацію.

В.ЛИТВИН зазначив, що деякі фракції виступають нібито за розпуск парламенту, «але усі розуміють, що ніхто нікого не розпустить, бо тоді буде патова ситуація».

За словами В.ЛИТВИНА, йому як голові ВР доводиться вибирати між двома варіантами і щодо працездатності парламенту, і щодо «конституційної чистоти».

Як повідомляв УНІАН, 4 березня ВР ухвалила за основу зміни до свого Регламенту, якими дозволяється окремим депутатам входити до коаліції. Водночас є роз’яснення Конституційного Суду, що до складу коаліції можуть входити лише фракції.