У БЮТ сподіваються, що Янукович не підпише зміну коаліційної гри

Народний депутат України Сергій МІЩЕНКО (фракція БЮТ) сумнівається, що Конституційний Суд буде повторно виносити рішення щодо тлумачення статті 83 Конституції України про принципи формування парламентської коаліції.

Таку думку депутат висловив напередодні в ефірі “5-го каналу”, повідомляє офіційний сайт лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

"Рішення Конституційного Суду не буде. Тому що рішення два роки тому у вересні 2008 року з цього приводу було за розглядом подання народних депутатів Партії регіонів щодо тлумачення ст. 83 Конституції на підставі того, що два депутати вийшли з коаліції. Конституційний Суд вже прийняв рішення, що ця стаття тлумачиться тільки в одному випадку – коаліція утворюється лише фракціями. І все", - сказав С.МІЩЕНКО

Водночас народний депутат вважає, що зараз зарано говорити про майбутні дії опозиції у зв’язку з ухваленням змін до Закону "Про Регламент Верховної Ради".

"Поки ще закон не підписаний Президентом, не оприлюднений. Тому і говорити про те, в який спосіб будемо діяти, зарано, але готуватися до цього потрібно", - додав він.

На думку С.МІЩЕНКА, фракція Партії регіонів, ініціюючи зміну принципів формування коаліції, намагалася таким чином підштовхнути фракцію "Наша Україна – Народна самооборона" на ухвалення рішення про створення коаліції з "регіоналами".

С.МІЩЕНКО також розраховує, що Президент України Віктора ЯНУКОВИЧ як гарант Конституції не підпише антиконституційний закон.

"У першу чергу, відповідальність буде брати Президент, підписуючи закон. Президент – це гарант Конституції. Якщо Президент почне свої кроки з антиконституційних дій і не зупинить цей правовий нігілізм, зрозуміло, що нова влада буде формуватися на незаконних і на неконституційних підставах", - переконаний він.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня Верховна Рада 235 голосами ухвалила закон про внесення змін до Регламенту Верховної Ради, які дозволяють формувати парламентську коаліцію з депутатських фракцій та окремих депутатів.

"Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді – це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій та на засадах, встановлених Конституцією і цим Регламентом, об`єднання депутатських фракцій, народних депутатів, до якого входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради", - йдеться в законі.