Від ВР вимагають перезавантажити місцеву владу

Народний депутат України від БЮТ Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ закликає до «термінового перезавантаження місцевої влади», оскільки, на його думку, чимало мерів і рад на місцях загрузнули у корупції у сфері земельних відносин, тарифів на опалювання, житлово-комунальні послуги, розкрадаються бюджетні кошти при виконанні ремонту доріг і будинків.

Про це представник БЮТ заявив УНІАН, коментуючи вчорашнє пікетування громадських організацій біля парламенту, які вимагали від Погоджувальної ради Верховної Ради призначити місцеві вибори на 27 червня 2010 року.

«Проведення виборів – це шлях демократії. Чимало мерів і рад загрузнули у корупції, триває розкрадання бюджетних коштів. Необхідно не порушувати Конституцію і вчасно змінювати владу на місцях, не затягуючи вибори до місцевих рад на рік», – відзначив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

На його думку, у таких виборах не зацікавлена Партія регіонів, що прийшла до влади.

При цьому депутат нагадав, що БЮТ виступав за проведення виборів до місцевих рад 30 травня цього року. «Фракція в цілому і я особисто не голосували за скасування місцевих виборів, призначених на 30 травня, і виступали проти цього», – сказав він.

Водночас Д.ВЕТВИЦЬКИЙ висловив упевненість, що БЮТ підтримає ініціативу призначення виборів на 27 червня цього року.

У свою чергу, ініціатор пікетування ВР – головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ відзначив, що продовження термінів повноважень нинішньої місцевої влади – це «маніпуляції Партії регіонів, Блоку Литвина і комуністів, які бояться цих виборів і тримаються за останнє, оскільки можуть бути скинутими».

Аргументуючи свою точку зору, В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ звернув увагу на заклики політиків внести зміни до Конституції щодо приведення у відповідність термінів перебування на посадах сільських, селищних, міських голів і депутатів місцевих рад (різниця у термінах становить 1 рік – УНІАН).

Зокрема, лідер «Форуму порятунку Києва» наголошує, що «просторікування про те, що країна втомилася від виборів, і що немає грошей на вибори – це абсолютно необґрунтовані посилання», і пропонує не продовжувати термін повноважень сільських, селищних, міських голів, а навпаки – скоротити термін повноважень депутатів місцевих рад до 4 років, як це було до політичної реформи 2004 року.

«Сьогодні замість виконання своїх передвиборних обіцянок місцева влада занепокоєна лише своїм особистим збагаченням. За той термін, на який буде продовжено повноваження знахабнілих мерів і депутатів, які сьогодні уникають громадського контролю над своєю діяльністю, – вони завдадуть збитків державі у такому обсязі, що на ці кошти можна проводити вибори щороку протягом кількох століть», – вважає головний координатор «Форуму порятунку Києва».

На думку В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, зміни до Конституції необхідні, однак щодо зменшення термінів перебування політиків при владі.

«Варто подумати, щоб проводити вибори до місцевих рад один раз на два роки», – вважає він.

Також від імені «Форуму порятунку Києва» В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ заявив про намір продовжити тиск на депутатів ВР, «залучаючи до цієї боротьби активних громадян», доти, поки у найкоротші терміни не буде призначено дату місцевих виборів.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня громадянська кампанія «Форум порятунку Києва» , народний рух «Третя Республіка»,громадянський рух «Справжні кияни» провели пікетування ВР з вимогою призначити вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів на 27 червня 2010 року. Активісти громадянських рухів виступили з метою добитися рішення Погоджувальної ради ВР про включення проекту постанови, поданого 17 лютого 2010 року позафракційними депутатами Володимиром КАПЛІЄНКОМ і Геннадієм ЗАДИРКОМ, до порядку денного ВР на поточному пленарному тижні.

Водночас, громадянські організації засуджують постанову Верховної Ради України про скасування місцевих виборів, призначених на 30 травня 2010 року, яку вважають «цинічним знущанням над демократією», оскільки у статті 141 Конституції України зазначено, що сільські, селищні і міські голови обираються терміном на чотири роки. При цьому останні вибори відбулися 26 березня 2006 року, а мери і депутати почали виконувати свої обов`язки у квітні 2006 року. Таким чином, навіть призначення виборів на 30 травня 2010 року неконституційним шляхом подовжує їх повноваження на кілька місяців.

Після засідання Погоджувальної ради голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запропонував ухвалити зміни до Конституції України перед проведенням виборів до місцевих органів влади. За словами В.ЛИТВИНА, за його розпорядженням було створено робочу групу, яка має розглянути питання щодо приведення у відповідність термінів перебування на посадах сільських, селищних, міських голів і депутатів місцевих рад, оскільки різниця у термінах становить 1 рік. На думку В.ЛИТВИНА, «має бути прийнято новий виборчий закон», при цьому вибори до місцевих рад мають відбутися восени 2010 року. За словами голови ВР, зміни до Конституції необхідно внести на початку осінньої сесії Верховної Ради – у перших числах вересня.