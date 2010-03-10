Фракції НУ-НС поставили коаліційний ультиматум

Партія регіонів вимагає від фракції «Наша Україна – Народна самооборона» до кінця дня визначитися зі своєю участю в коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат від НУ-НС Роман ЗВАРИЧ після зустрічі членів фракції з в.о. голови Партії регіонів Миколою АЗАРОВИМ, першим віце-спікером парламенту Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ та главою Адміністрації Президента Сергієм ЛЬОВОЧКІНИМ.

За словами Р.ЗВАРИЧА, в зустрічі взяли участь близько 37-38 депутатів від НУ-НС.

«Микола Янович АЗАРОВ дуже достойно себе поводив на цій зустрічі із фракцією, розуміючи, що сама фракція не зовсім проста, і що він опинився в доволі складній ситуації», - сказав він.

За словами Р.ЗВАРИЧА, під час зустрічі від представників Партії регіонів не надходило жодних пропозицій, крім «фактично легкого висловленого ультиматуму про те, що фракція повинна визначитися до кінця сьогоднішнього дня».

За словами Р.ЗВАРИЧА, М.АЗАРОВ заявив, що у разі відмови фракції НУ-НС увійти в коаліцію, завтра вона буде сформована, і його кандидатура буде винесена на голосування за призначення на посаду прем’єр-міністра.

«З його вуст ми чітко зрозуміли, що його кандидатура буде поставлена на голосування», - сказав депутат.

Він також стверджує, що представники Партії регіонів відкинули будь-яку можливість розгляду іншої кандидатури на посаду глави уряду.

«Вони не готові на цю тему проводити будь-які розмови», - додав Р.ЗВАРИЧ.

«Висновок із зустрічі можна зробити один – здавайтеся в полон і ми з вами будемо співпрацювати», - сказав він.

Відповідаючи на питання журналістів, чи обговорювалася можливість призначення Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду першого віце-прем’єр-міністра в разі входження фракції НУ-НС до складу коаліції, Р.ЗВАРИЧ зазначив, що це питання не порушувалося, і А.ЯЦЕНЮКА взагалі не було на цій зустрічі.

За його словами, на зустрічі взагалі не обговорювалися будь-які кадрові питання, оскільки представники Партії регіонів зазначили, що ці питання обговорюватимуться пізніше.

Р.ЗВАРИЧ також зауважив, що за попередніми даними сьогодні о 18.15 відбудеться засідання фракції НУ-НС.