Ющенко думає, що у Януковича попереду - зміна поглядів

Колишній Президент Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що російська мова не стане другою державною мовою в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Львові під час круглого столу з представниками ЗМІ Західної України.

«Я переконаний, що в Україні ще не народився той Президент, який виступить за запровадження другої державної мови», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

На його думку, «кожен Президент, який приходить на Банкову, - змінює свої погляди на такі питання».

«Для України оригінальною мовою є українська. Цю дискусію треба пройти і новообраному Президенту», - зазначив третій Президент України.

Він також наголосив на тому, що йому не хотілося б, аби Президент України виглядав «як ставленик Москви чи як Президент Донбасу, а для цього треба сповідувати принцип «Україна – понад усе!».

Як повідомляв УНІАН, 9 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що українська мова буде єдиною державною мовою.

«В Україні буде розвиватись українська мова як єдина державна», - сказав В.ЯНУКОВИЧ під час церемонії вручення Шевченківських премій у Каневі на Чернечій горі.