Прихильники Табачника звинувачують студентів у провокації

Херсонська студентська організація «Екосоюз» обурена заявами про створення осередку спротиву з вимогою негайної відставки міністра освіти та науки України Дмитра ТАБАЧНИКА і вважає це результатом дій політиків, які втягують студентство в політичні маніпуляції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в розповсюдженому 14 березня у місцевих ЗМІ повідомленні.

«Багато місцевих студентів обурено заявами від імені всього херсонського студентства невеликої групи нікому невідомих доброзичливців з середовища нібито самих студентів. Це ні що інше, як політична провокація, створена безпосередньо політиками, зацікавленими у розколі українського суспільства», - вважає голова Херсонської студентської організації «Екосоюз» Олександр ЗАДЕРЕЙ.

На його думку, «неодноразові спроби втягнути херсонське студентство в політичні маніпуляції деяких політиків, які загралися, переходять всі рамки глузду».

Ця студентська організація планує на початку тижня провести прес-конференцію, на якій збирається «розігнати мильні бульбашки, запущені над Херсоном».

Як повідомляв УНІАН,13 березня студенти Херсона об’єдналися в осередок громадського спротиву «Табачника геть!».

Координатор кампанії у регіоні, студент Херсонського національного технічного університету Дмитро ЄМЕЛЬЯНЕНКО повідомив, що вже у понеділок у вишах обласного центру розпочнеться просвітницька кампанія, що має на меті донести до студентів і викладачів неприпустимість перебування Д.ТАБАЧНИКА на такій високій посаді.

Осередок уже випустив перше друковане звернення до херсонських студентів, у якому зазначається, що відставка Д.ТАБАЧНИКА – питання часу. Також у зверненні міститься заклик з понеділка у всіх навчальних закладах перед початком занять писати на дошках у класах та аудиторіях: «Табачника - геть!» і вивішувати над дверима навчальних закладів плакати з таким же змістом.