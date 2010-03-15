Янукович вимагає точки найбільшого ризику

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ “дав уряду тридцять днів для того, щоб в країні був бюджет”.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіцйному сайті Президента. Водночас не уточнюється, чи за цей термін державний бюджет має бути підготовлений і поданий на розгляд парламенту, або ж ухвалений Верховною Радою.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив під час зустрічі, що “соціальні виплати – це невідкладна справа, яка має бути відображена в бюджеті”.

Президент також обговорив з керівником уряду термінові заходи, які вживаються на виконання указу про попередження можливих затоплень територій.

«Тепер, коли ще мороз надворі, ми повинні зробити все для допомоги людям під час повеней, яких, згідно з прогнозами, не вдасться уникнути в кількох регіонах», – сказав В.ЯНУКОВИЧ. Президент особливо наголосив на захисті літніх людей, хворих та дітей. «Ми повинні визначити точки найбільшого ризику і мати чіткий та конкретний план дій у кожній з них», – зазначив він.

М.АЗАРОВ поінформував Президента про перші результати внутрішнього аудиту – про стан справ у Державному казначействі, Пенсійному фонді.

В.ЯНУКОВИЧ дав доручення про підготовку до міжнародного аудиту в Україні.

Прес-служба Президента повідомляє, що В.ЯНУКОВИЧ “отримав запевнення від керівника уряду, що зарплати і пенсії бюджетникам будуть виплачені вчасно і в повному обсязі”.

На зустрічі йшлося про допомогу, яку держава повинна надати селянам під час весняно-польових робіт. Зокрема, Президент наголосив на важливості надання фермерам дешевих кредитів.