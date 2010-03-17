Підлеглий Азарова помітив швидкий прогрес у вивченні патроном української

Віце-прем’єр-міністр Володимир СЕМИНОЖЕНКО відзначає швидкий прогрес у вивченні прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ української мови.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.СЕМИНОЖЕНКО висловив сьогодні на прес-конференції у Кабінеті міністрів.

«Я думаю, що сьогодні прем’єр-міністр, рівно як і під час виступу при його призначенні прем’єр-міністром, продемонстрував дуже серйозну форму і дуже швидкий прогрес», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО, відповідаючи на запитання, чи буде М.АЗАРОВ брати участь у тестуванні серед державних службовців рівня знання української мови.

Віце-прем’єр також переконаний, що відповідні здібності продемонструють й інші члени Кабміну. «Я думаю, що за здібності членів Кабінету міністрів можна бути спокійним», - додав В.СЕМИНОЖЕНКО.