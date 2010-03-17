Тернопільська облрада цитує Колесникова: Табачник - «казнокрад»

Тернопільська обласна рада вимагає звільнити Дмитра ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти та науки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА прийняли депутати сьогодні на пленарному засіданні сесії.

У зверненні депутати рішення про призначення Д.ТАБАЧНИКА на посаду міністра освіти та науки називають провокативним та недалекоглядним, оскільки ця особа «сповідує україноненависницькі, проросійські погляди».

«Україномовне населення Східної України у своїх статтях він називав «суржикоговорящим населением», а галичани, як він стверджував, взагалі не мають нічого спільного з народом Великої України... Ми проти того, щоб міністерство очолювала особа з давнім попсутим кар’єрним шлейфом та репутацією, адже не може собі дозволити політик обізвати суддів Конституційного Суду «дурнями» за українізацію кінопрокату. А найнищівнішу характеристику нинішньому міністру дав його соратник по партії Борис КОЛЕСНИКОВ: «Казнокрад, не создавший в своей жизни никакого бизнеса. Как он вообще может судить? Что он вообще умеет делать, кроме того как книжки и картины из и так небогатых украинских музеев тырить», йдеться у зверненні.

На переконання депутатів, особа, яка неодноразово принижувала честь і гідність українського народу, має бути усунена від найвищих державних посад.

За звернення депутати голосували поіменно після відповідної пропозиції єдиного присутнього на сесії депутата від Партії регіонів Павла ФЕДИКА. «Вважаю за доцільне голосувати за це питання в поіменному режимі, аби потім кожен міг себе бити у груди і заявляти, що його звільнено з посади за голосування по ТАБАЧНИКУ, а не за непрофесіоналізм та недопрацювання», – сказав він.

Загалом із 73 присутніх депутатів за звернення проголосували 69, один утримався, троє не голосували.