Янукович дав собі ще одну посаду

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив себе головою Комітету з економічних реформ.

Про це йдеться в указі глави держави, розміщеному на офіційному сайті.

До складу комітету увійшли від уряду прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, віце-прем`єр-міністри України Сергій ТІГІПКО, Борис КОЛЕСНІКОВ, Володимир СЕМИНОЖЕНКО, Віктор СЛАУТА, Віктор ТИХОНОВ, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО, міністр Кабінету міністрів України Анатолій ТОЛСТОУХОВ.

Від Адміністрації Президента України до складу комітету увійшли глава АП Сергій ЛЬОВОЧКІН, перший заступник глави Адміністрації Президента, виконавчий секретар комітету Ірина АКІМОВА, перший заступник глави Адміністрації Президента – представник Президента у Конституційному Суді Олена ЛУКАШ, заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН.

За згодою в комітет можуть увійти голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ та голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Микола ДЕРКАЧ, голова Комітету Верховної Ради з питань економічної політики Олександр ТКАЧЕНКО. Також до складу комітету увійшли відомі науковці, фінансисти.

Крім того, указом затверджено положення про Комітет з економічних реформ.

Відповідно до положення, комітет є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, створеним з метою впровадження системних економічних реформ, спрямованих на вихід із фінансової та економічної кризи, на забезпечення сталого економічного розвитку України як передумови зростання добробуту її населення.

Основними завданнями комітету є опрацювання з урахуванням нинішньої соціально-економічної ситуації в Україні та на основі кращого світового досвіду програми економічних реформ, спрямованих на впровадження передвиборної програми В.ЯНУКОВИЧА «Україна – для людей».

Комітет займатиметься визначенням напрямів, пріоритетів, механізмів здійснення необхідних економічних реформ та підготовкою відповідних законопроектів для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України, забезпеченням проведення громадських обговорень програми економічних реформ та механізмів її впровадження з метою досягнення суспільного консенсусу; здійсненням постійного моніторингу ефективності реалізації програми економічних реформ та підготовкою пропозицій щодо необхідного її коригування.

В.ЯНУКОВИЧ дозволив комітету запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об`єднань інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань, запрошувати на свої засідання представників державних органів, органів місцевого самоврядування, голів регіональних комітетів з економічних реформ, представників підприємств, установ, організацій, а також громадських об`єднань, залучати запрошених осіб до обговорення відповідних питань тощо.