Сина Герман призначили заступником міністра

Миколу Коровіцина призначено заступником міністра з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляють джерела "Української правди".

За словами джерел, Коровіцин буде куратором питань техногенної ситуації у 4 містах, де буде проходити Євро-2012.

Співрозмовник додав, що він знає 3 іноземні мови, у тому числі польську.

Як відомо, Коровіцин – син заступника глави адміністрації президента Ганни Герман.

Раніше він працював помічником народного депутата. Формально він значився помічником Тараса Чорновола, однак допомагав Герман, коли вона була депутатом.

Крім того, ще одним заступником міністра з надзвичайних ситуацій став чоловік регіоналки Олени Бондаренко Андрій.

У 2006 році, за часів прем’єрства Віктора Януковича, Андрій Бондаренко був головою Донецького облуправління МНС.