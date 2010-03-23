У МВС думають, куди прилаштувати Луценка

В Міністерстві внутрішніх справ планують найближчим часом запропонувати нові посади звільненим керівникам, які працювали в органах внутрішніх справ при міністрі Юрії ЛУЦЕНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, заявив начальник інспекції з особового складу МВС України Михайло ДИВАК.

За його словами, незначна кількість осіб, які були звільнені з посад, написали рапорти про звільнення з органів внутрішніх справ. «Решта залишилась в строю, і думаю, найближчим часом їм будуть запропоновані нові посади», - сказав М.ДИВАК.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи є зараз у нового керівництва якісь претензії до колишніх керівників обласних управлінь міліції, він зазначив: «Якщо будуть претензії, будуть проводитись перевірки. На сьогодні мені таких доручень не давали».