У БЮТ придумали знімати Табачника таємним голосуванням

Наступного пленарного тижня парламент розглядатиме питання відставки міністра освіти на науки Дмитра ТАБАЧНИКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на зустрічі з викладачами та студентами кафедри історії політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

За його словами, відповідну постанову на розгляд депутатів вніс голова депутатської групи “За Україну!” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

«Інша справа, що ми не маємо 226 голосів, але будемо пропонувати таємне голосування, - зазначив М.ТОМЕНКО. – Можливо, не всі члени коаліції вважають призначення ТАБАЧНИКА доцільним. Тому таким чином вони зможуть висловити свою позицію».

«Я мав розмову з деякими членами Партії регіонів. Кажу: “Хлопці, якщо ви прийшли об’єднувати країну, як заявляєте, то для чого було призначати міністром освіти ТАБАЧНИКА, якого не сприймає половина України?” – зазначив М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер також висловив обурення позицією нинішнього міністра освіти, який каже, що на посаді міністра він не проявлятиме своїх політичних симпатій.

"ТАБАЧНИК каже, що на посаді міністра буде любити Україну. А не займаючи міністерське крісло що - ненавидіти? До речі, член фракції Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ зареєстрував законопроект про правову відповідальність за зневагу до держави. Згодом також плануємо узаконити відповідальність за паплюження державних символів", - сказав М.ТОМЕНКО.

Заступник голови Верховної Ради М.ТОМЕНКО сьогодні перебуває у Чернівцях, де презентував місцевим освітянам аудіодиски “Слуханка для української малечі”. Проект для дошкільнят складається з двох частин (дисків) та налічує 77 творів. Перша частина містить записи українських народних казок, а друга – музичні твори.

На дисках, які презентував М.ТОМЕНКО, зібрані записи з фонотеки фонду національної радіокомпанії. У планах М.ТОМЕНКА – видати відеодиски, які міститимуть записи з виступів відомих українських діячів – Довженка, Курбаса, Грушевського, Винниченка.