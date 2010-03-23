У Києві починається акція «Свиня за кермом»

"Київзеленбуд" починає акцію "Свиня за кермом", спрямовану проти недобросовісних автолюбителів, які паркують свої автомобілі на газонах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

"Киевзеленбуд" закликає автолюбителів проявити високий рівень соціальної відповідальності і внутрішньої культури і не паркуватися на газонах, - сказав генеральний директор КО "Київзеленбуд" Олександр КОЗЛОВСЬКИЙ. - Ми вестимемо роз`яснювальну роботу, виписуватимемо порушникам штрафи і будемо вивішувати таблички "Свиня за кермом" на зіпсованих газонах - в місцях найбільшого скупчення порушників. Ми маємо намір серйозно взятися за цю проблему".

За інформацією “Київзеленбуду”, автомобіль, припаркований на зеленій зоні, серйозно ушкоджує верхній шар грунту разом з кореневою системою рослин. Для того, щоб відновити пошкодження і виростити на цьому місці трав`яний покрив, потрібно декілька місяців. Крім того, коли автомобіль стоїть на газоні, на траву капає масло, бензин та інші автомобільні відходи, ушкоджуючи кореневу систему рослин.

На виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації від 16.01.09 №30 "Про відшкодування збитків, нанесених об`єктам благоустрою", при кожному з районних комунальних підприємств по догляду за зеленими насадженнями об`єднання "Киевзеленбуд" створені постійно діючі комісії з визначення збитків, нанесених об`єктам благоустрою.

Члени цих комісій почали регулярно здійснювати рейди з метою виявлення автомобілів, припаркованих на території зелених зон. При виявленні автомобіля, припаркованого на зеленій зоні, представники комісії здійснюють фото-фіксацію автомобіля і складають відповідний Акт обстеження об`єкту благоустрою при визначенні його відновної вартості. Акт підписують всі члени комісії, а також свідки.

За те, що водій припаркувався в зеленій зоні, він обов`язково понесе покарання. За розрахунками об`єднання "Киевзеленбуд", автомобіль, який заїхав на зелену зону чотирма колесами, в середньому ушкоджує 7,0 кв. м газону. Вартість відновлення такої площі газону становить 454 грн. Штраф за знищення квітників - від 17 до 51 грн. Штраф за наїзд на зелені насадження двома колесами – 260 грн.

Як варіант компенсації розглядається залучення порушників до відновлення пошкоджених ними зелених насаджень і до подальшого догляду за ними. За минулий 2009 рік було зафіксовано 7 тис. 107 таких порушень. "Киевзеленбуд" дуже сподівається, що цього року автолюбителі будуть відповідальнішими і свідомішими, і подібних порушень буде мало.